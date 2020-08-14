Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

Gazze'deki silahlı direniş örgütlerinden Mücahitler Hareketi, Gazze'nin doğu bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini açıkladı.
Mücahitler Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, hareket mensubu keskin nişancıların, Gazze'nin doğu bölgesinde İsrail'e ait Quadcopter tipi bir İHA tespit ettiği belirtildi.
Açıklamada, İHA'nın keskin nişancılar tarafından ateş açılarak düşürüldüğü aktarıldı.
İsrail'in Quadcopter tipi İHA'ları istihbarat operasyonlarında kullandığı, son zamanlarda Gazze hava sahasında kullanımını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.