Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Ağu 2020 - 14:51- Ekonomi G: 14 Ağu 2020 - 14:52

Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş yurtdışı ucuş açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuşların devam ettiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuşların devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süre durdurulduktan sonra yeniden başlayan yurt dışı uçuşları hakkında bilgi verdi.

Salgınla mücadele kapsamında tedbirleri maksimum seviyede alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bu süreçte Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşların başlatılması için 92 ülke ile yazışma trafiği tamamlandı. 13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- 48 ülke ile kesintisiz hava trafiği devam ediyor

Karaismailoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında Türkiye’nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dahil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere uçuş trafiği gerçekleştirilen 48 ülkeye ilişkin detayları da paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Kuveyt, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Moldova, Moritanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çin, Danimarka, Endonezya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Somali, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan, Mısır, Polonya, Fas ve Cezayir'in tahliye, charter ve tarifeli uçuş seferlerinin başlatıldığı ülkeler olduğunu bildirdi.

- Türkiye ve Kazakistan arasındaki uçuşlar yeniden başlatılıyor

20 Haziran'da başlatılan ancak Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Temmuz'da yeniden askıya alınan Kazakistan uçuşlarına da değinen Karaismailoğlu, "İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşları bugün transit olarak açılacak ve 1 Eylül'den itibaren iki ülke arasındaki uçuşlar tamamıyla başlatılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer ülkelerle yapılan planlamalarda önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, birçok ülkenin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dünya tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" uygulamasını başlatan ve bu çalışmayla örnek teşkil eden Türkiye'nin, tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirlerle göz doldurduğunu kaydetti.

Tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğüne dikkati çeken Adil Karaismailoğlu, tüm vatandaşlara "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

14 Ağu 2020 - 14:51 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Ağustos 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Ağustos 2020
Son Dakika! Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında... mask
Son Dakika! Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında...
Borsa, güne yükselişle başladı - 13 Ağustos 2020 mask
Borsa, güne yükselişle başladı - 13 Ağustos 2020
Serbest piyasada döviz fiyatları - 13 Ağustos 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 13 Ağustos 2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İranlı mevkidaşı Eslami ile görüştü mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İranlı mevkidaşı Eslami ile görüştü
OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı mask
OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu mask
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini... mask
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini...
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere moral telefonu - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere moral telefonu - Video Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 347. gününde sürüyor - Video Haber mask
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 347. gününde sürüyor - Video Haber
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Video Haber mask
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Video Haber
Lidya dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Video Haber mask
Lidya dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Video Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak’ta güllerle karşılandı - Ankara mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak’ta güllerle karşılandı - Ankara
Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber mask
Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL