Koronavirüs ile mücadeleye temizlik hassasiyetiyle tam destek - Ankara

Gölbaşı Belediye ekipleri Koronavirüs önlemleri kapsamında arttırdıkları dezenfekte işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle çocukların sıkça temas ettikleri parklarda dezenfekte işlemi gerçekleştiren Gölbaşı Belediyesi ekipleri, açık hava, park, bahçe ve bankları sık sık ilaçlandırıyor. Başkan Ramazan Şimşek’in yakından takip ettiği dezenfekte işlemleri kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandıkları alanlarda hassasiyetli hijyen önlemleri alınıyor.

Salgının tüm dünyayı yakından etkilediğini ve asla ihmal edilmemesi gereken bir durum olduğunu belirten Başkan Şimşek, “Halkımız havaların da ısınması ile özellikle parkları sıklıkla kullanıyor. Gönül rahatlığı ile kendilerine tanıdıkları kısacık zamanlarda rahat etmeleri amacı ile bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Sıklıkla dezenfekte ettiğimiz açık alanlarımızda halkımızın sağlığına özen gösteriyoruz” dedi. Maskesiz sokağa çıkılmamasının altını çizen Başkan Ramazan Şimşek, “Belirlenen hijyen kurallarına uymak vatandaşımızın sorumluluğunda. Onlara gerekli hijyenik alanları sağlamak da bizlerin borcudur” diye konuştu.