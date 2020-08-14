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14 Ağu 2020 - 16:49- Spor G: 14 Ağu 2020 - 16:50

Ankaragücü'nün Sağlığı Acıbadem Ankara'ya Emanet

Acıbadem Ankara Hastanesi Ankaragücü Takımı'nın sağlık sponsoru oldu. Başkan Fatih Mert ve Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya'nın katıldığı Beştepe Tesisinde imzalanan anlaşma ile yeni sezonda Ankaragücü sporcuları Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçecek.

Elif Duman
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Acıbadem Ankara Hastanesi Ankaragücü Takımı'nın sağlık sponsoru oldu. Başkan Fatih Mert ve Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya'nın katıldığı Beştepe Tesisinde imzalanan anlaşma ile yeni sezonda Ankaragücü sporcuları Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçecek.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert imza töreninde yaptığı konuşmasında “Sağlık sponsorluğu konusunda Acıbadem Grubu ile yaptığımız anlaşmayı kurumsallaşma adına attığımız adımlardan biri olarak görüyorum. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda attığımız bu adım daha sağlıklı ve dinamik bir Ankaragücü yaratmak adınadır. Acıbadem Grubu’na verdikleri bu katkılar noktasında teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.

Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya ise konuşmasında “110 yıllık köklü bir geçmişi olan büyük bir camiaya, başarıları ile Türk futbolunda unutulmaz izlere sahip olan Ankaragücü’ne sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Pandemi döneminde de görüldüğü üzere sağlıklı bir spor ortamı oluşturmanın önemi fark edilmiştir. Ankaragücü’ne sağlıklı bir spor ortamı oluşturmak ve bu büyük camiaya bundan sonra hizmet vermek bizi mutlu edecektir.” cümlelerine yer verdi.

Acıbadem Sağlık Grubu'na Türk futbolu ve Ankaragücü’ne verdikleri destek ve hizmetler için teşekkür eden Fatih Mert, teşekkür plaketi ve Ankaragücü formasını Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya'ya takdim etti.
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14 Ağu 2020 - 16:49 - Spor

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