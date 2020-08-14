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14 Ağu 2020 - 16:59- Spor

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

Başantrenör Korhan Aydanarığ: "Tecrübeli ve genç oyuncuların olduğu derin bir kadroya sahibiz. İyi savunma yapan, skor gücü yüksek mücadeleci bir takım kurmaya çalıştık"
OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı mask
OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı
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OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

OGM Ormanspor Başantrenörü Korhan Aydanarığ, yeni tip koronavirüs (Kobid-19) salgınının bir an önce son bulmasını temenni ederek, "Umarım yaşadığımız bu süreç en kısa zamanda sona erer ve sadece basketbola odaklanabiliriz. Önümüzdeki sezonun her takım için zorlu geçeceği aşikar." ifadelerini kullandı.

Kulübün bu süreci iyi yönettiğine işaret eden Aydanarığ, şunları kaydetti:

"Devam eden pandemi sürecine rağmen basketbola yatırımı ve desteğini esirgemeyen yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu sezon keyifli bir basketbol izletmek en büyük hedefimiz. Tecrübeli ve genç oyuncuların olduğu derin bir kadroya sahibiz. İyi savunma yapan, skor gücü yüksek mücadeleci bir takım kurmaya çalıştık. Kimyamızın oturması ile güzel bir sezonun bizi beklediğini inanıyorum. Herkese sağlıklı, sakatlıksız bir sezon diliyorum."

Kaptan Cevher Özer ise tüm takımlara başarı dileyerek, "Geçtiğimiz sezonun yarıda kalması tüm sporseverler için tabii ki üzücü bir durum. Her şeyin başında sağlık geliyor. Umarım ilerleyen zamanlarda bu vaka sayıları daha aza iner ve herkes hem keyifli hem de sağlıklı bir şekilde yeni sezonda basketbol izlemeye devam eder. " değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli basketbolcu, "Sezonumuzu açtık ve belirlenen hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak dediğim gibi her şeyden önce sağlık geliyor, umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşırız." şeklinde görüş belirtti.

14 Ağu 2020 - 16:59 AA Ankara- Spor

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