Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Ağu 2020 - 18:21- Belediyeler

İYİ Partili Tatlıoğlu ekonomi gündemini değerlendirdi:

"2007’de orta gelir tuzağını aşmak için mücadele veren ve bir çıkışta olan Türkiye, son 10 yıldır bir yoksullaşma sürecinde ve bugün de bir fakirlik kapanı içerisinde" "Sayın Erdoğan'ın ekonomiyi beyaz eşya satışlarıyla ölçtüğü, Sayın Bakanın da bu işi bir asansöre benzettiği, 'İsterseniz inersiniz, isterseniz çıkarsınız, bırakın kendi haline' dediği bir yapı içerisinde gidemez"
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "2007’de orta gelir tuzağını aşmak için mücadele veren ve bir çıkışta olan Türkiye, son 10 yıldır bir yoksullaşma sürecinde ve bugün de bir fakirlik kapanı içerisinde." dedi.

Tatlıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ve vatandaşın gündeminin her zamankinden daha fazla ekonomi ağırlıklı olduğunu belirtti.

Enflasyonun, faizlerin ve bunların ötesinde dövizin adeta yolunu kaybettiği, vatandaşın ne olacak sorusuna cevap aradığı ama muhatap bulamadığı bir zaman diliminin yaşandığını ileri süren Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede özellikle en başında ifade etmek istiyoruz ki Türkiye'nin kurulları ve kurumları var ama ekonomide siyasi sorumluluğu üstlenen bir yetkilinin olmadığını gördük. İkinci hafta bitiyor döviz 6,80'lerden 7,37'lere gelmiş. Türkiye'ye sadece dış borçlar üzerinden 250 milyar lira, 2019'da tüm ülkeden toplanan gelir ve kurumlar vergisi tahsilatlarına eşit maliyet söz konusu. Toplumun karşısına çıkıp bunun nedenleri ve ne olacağı konusunda sorgulama yapılan bir siyasi yetkili yok."

- "Çizilen imajın yanlış politikalardan daha yıkıcı bir tesiri var"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerde bulunan Tatlıoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayın Bakanın çizdiği bu imajın ekonomiye yanlış politikalardan daha yıkıcı bir tesiri var. Bunun piyasa aktörleri tarafından ve dışarıdan algılanışı, yetersiz bir ekonomi yönetiminin varlığı konusunda içerisini ve dışarısını tam bir kanaat sahibi kılmıştır. Bu, tipik bir nepotizmdir. Yakınları korumak ülkeyi korumaktan, yakınların itibarı ülkenin itibarından daha önemli değildir. Nepotizm, Türkiye'nin bugün önemli bir hastalığıdır. Bu çerçevede Sayın Erdoğan'ın ekonomiyi beyaz eşya satışlarıyla ölçtüğü, Sayın Bakanın da bu işi bir asansöre benzettiği, 'İsterseniz inersiniz, isterseniz çıkarsınız, bırakın kendi haline' dediği bir yapı içerisinde gidemez. Bu şekilde Türkiye tam bir fakirlik kapanına kısılmak üzere. 2007’de orta gelir tuzağını aşmak için mücadele veren ve bir çıkışta olan Türkiye, son 10 yıldır bir yoksullaşma sürecinde ve bugün de bir fakirlik kapanı içerisinde."

14 Ağu 2020 - 18:21 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ’den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim mask
ASKİ’den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim
Başkan Yaşar, muhtarlarla bir araya geldi - Ankara mask
Başkan Yaşar, muhtarlarla bir araya geldi - Ankara
Ankara Büyükşehir'den sel mağdurlarına yardım eli mask
Ankara Büyükşehir'den sel mağdurlarına yardım eli
Çankaya Belediyesi koronavirüse karşı önlemlerini arttırarak sürdürüyor - Ankara mask
Çankaya Belediyesi koronavirüse karşı önlemlerini arttırarak sürdürüyor - Ankara
Keçiören Belediyesi, bu yıl 50 milyon TL değerinde spor yatırımı yapacak - Ankara mask
Keçiören Belediyesi, bu yıl 50 milyon TL değerinde spor yatırımı yapacak - Ankara
Hamamarkası'nda tarih canlanıyor - Ankara mask
Hamamarkası'nda tarih canlanıyor - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu mask
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini... mask
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini...
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere moral telefonu - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere moral telefonu - Video Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 347. gününde sürüyor - Video Haber mask
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 347. gününde sürüyor - Video Haber
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Video Haber mask
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Video Haber
Lidya dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Video Haber mask
Lidya dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Video Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak’ta güllerle karşılandı - Ankara mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak’ta güllerle karşılandı - Ankara
Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber mask
Husumet cinayeti! Olay yerinden kaçan zanlılar... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL