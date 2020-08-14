Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Ağu 2020 - 20:40- Sağlık G: 14 Ağu 2020 - 20:46

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 923 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72, vaka sayısı 246 bin 861, vefat sayısı 5 bin 934 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 656, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,8 oldu.

- "1 hasta, hasta bir aile demek"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadelerini kullandı.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi mask
Ankara'da düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi
KKKA aşısında sona doğru... Eylül'de insanların üstünde denenecek mask
KKKA aşısında sona doğru... Eylül'de insanların üstünde denenecek
Uzmanlar uyarıyor! Özellikle 4 yaş altı çocuklar risk altında! mask
Uzmanlar uyarıyor! Özellikle 4 yaş altı çocuklar risk altında!
Dünya genelinde son durum! Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı... mask
Dünya genelinde son durum! Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı...
Dikkat! Keto diyeti yaparken ağzınızın tadı kaçmasın mask
Dikkat! Keto diyeti yaparken ağzınızın tadı kaçmasın
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber mask
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber
Dikkat! Uzmanlar uyarıyor... İnmeye neden olabilir mask
Dikkat! Uzmanlar uyarıyor... İnmeye neden olabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyarılarda bulundu! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyarılarda bulundu!
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı

14 Ağu 2020 - 20:40 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere çağrı! mask
Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere çağrı!
Uzmanlar uyarıyor! Özellikle 4 yaş altı çocuklar risk altında! mask
Uzmanlar uyarıyor! Özellikle 4 yaş altı çocuklar risk altında!
O ilin Valisi ve Belediye Başkanı, vatandaşları Kovid-19 konusunda uyardı mask
O ilin Valisi ve Belediye Başkanı, vatandaşları Kovid-19 konusunda uyardı
Uzmanlardan uyarı! Sindirim sistemi hastalıklarına dikkat mask
Uzmanlardan uyarı! Sindirim sistemi hastalıklarına dikkat
Mevsimin tek mikrobu ne yazık ki sadece corona virüs değil! mask
Mevsimin tek mikrobu ne yazık ki sadece corona virüs değil!
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı mask
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu mask
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini... mask
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini...
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!

GALERİ

Ankara'da düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi mask
Ankara'da düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi
Kamyonun kasası otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı... - Video Haber mask
Kamyonun kasası otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı... - Video Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere moral telefonu - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilere moral telefonu - Video Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 347. gününde sürüyor - Video Haber mask
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 347. gününde sürüyor - Video Haber
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Video Haber mask
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Video Haber
Lidya dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Video Haber mask
Lidya dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL