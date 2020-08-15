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15 Ağu 2020 - 12:36- Spor

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.Yeni sezona İlhan Cavcav Tesisleri&#39;nde hazırlanan başkent...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

Yeni sezona İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlanan başkent ekibi, günü tek antrenmanla tamamladı.

Yaklaşık 1,5 süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Eğlenceli geçen idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

15 Ağu 2020 - 12:36 AA Ankara- Spor

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