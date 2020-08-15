Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, K.K (31) yönetimindeki 27 AES 445 plakalı minibüs, İslahiye - Hassa yolu Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında Nuri Yavuz'un (77) kullandığı 80 FA 647 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.