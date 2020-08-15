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15 Ağu 2020 - 13:50- Asayiş G: 15 Ağu 2020 - 13:51

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.K (31) yönetimindeki 27 AES 445 plakalı minibüs, İslahiye - Hassa yolu Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında Nuri Yavuz'un (77) kullandığı 80 FA 647 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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15 Ağu 2020 - 13:50 AA Gaziantep- Asayiş

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