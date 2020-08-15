Acı haber geldi! 2 gündür haber alınamıyordu...

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu M.Ö'nün (53) cesedi, Kırıkkale Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki arazide bulundu.
Cesetteki bıçak izlerinden yola çıkarak cinayet şüphesiyle çalışma başlatan polis, zanlılar Y.Y. (40) ve M.Y'yi (64) gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında M.Ö'yü bıçakla öldürdüklerini itiraf ettiklerini söyledikleri belirtildi.
M.Ö'nün cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.