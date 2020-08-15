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15 Ağu 2020 - 16:21- Sağlık G: 15 Ağu 2020 - 16:22

Bakan Koca'dan mesaj var!

"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."
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15 Ağu 2020 - 16:21 AA Ankara- Sağlık

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