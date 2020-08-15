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15 Ağu 2020 - 17:00- Asayiş G: 15 Ağu 2020 - 17:01

Feci Kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti!

Çekmeköy Şile Otoyolu'nda devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çekmeköy Şile Otoyolu'nda devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

Çekmeköy Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CPR 931 plakalı hafriyat tırı, Reşadiye Kavşağı mevkisinde sürücüsü Yasin Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sürücü Yasin Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyol, Şile yönünde trafiğe kapatıldı. Devrilen tırın kaldırılması için vinçlerle çalışma başlatıldı.
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15 Ağu 2020 - 17:00 AA İstanbul- Asayiş

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