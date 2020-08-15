Feci Kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti!

Çekmeköy Şile Otoyolu'nda devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti.
Çekmeköy Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CPR 931 plakalı hafriyat tırı, Reşadiye Kavşağı mevkisinde sürücüsü Yasin Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
Bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sürücü Yasin Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyol, Şile yönünde trafiğe kapatıldı. Devrilen tırın kaldırılması için vinçlerle çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.