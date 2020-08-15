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15 Ağu 2020 - 17:30- Siyaset G: 15 Ağu 2020 - 19:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Göz yumamayız"

Erdoğan: "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Erdoğan: "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız."
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15 Ağu 2020 - 17:30 AA Ankara- Siyaset

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