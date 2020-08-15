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15 Ağu 2020 - 17:33- Spor G: 15 Ağu 2020 - 17:34

Yönetim bombaları patlatıyor! KAP'a bildirildi

Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon lira tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." denildi.

Geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 33 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giymişti. Fatih Öztürk, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.
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15 Ağu 2020 - 17:33 AA Ankara- Spor

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