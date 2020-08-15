Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlediği belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.