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15 Ağu 2020 - 20:36- Spor

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı yendi

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor&#39;u 4-0 yendi.Kulüpten yapılan açıklamaya...
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Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen hazırlık karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin gollerini ilk yarıda Serdar Aziz ve Vedat Muric, ikinci yarıda ise penaltıdan Alper Potuk ile Mevlüt Erdinç kaydetti.

Sarı-lacivertliler ilk yarıda Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu ve Muric 11'iyle sahada yer aldı.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin sahadaki 11'i, Harun Tekin, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Zanka, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Yüksek, Garry Rodrigues, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'ten oluştu.

Öte yandan, yeniden sarı-lacivertli ekibe dönen Gökhan Gönül'ün hazırlık maçında kaptanlık pazubendini takması dikkati çekti.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük izinin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

15 Ağu 2020 - 20:36 AA Ankara- Spor

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