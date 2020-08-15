Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.
Dinamik ısınmayla başlayan günün ikinci antrenmanının ise teknik ve sınırlı alanda hedefe yönelik pas çalışmalarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Öte yandan, yeni transfer kaleci Fatih Öztürk'ün de antrenmanda yer aldığı aktarıldı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.