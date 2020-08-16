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16 Ağu 2020 - 09:46- Belediyeler G: 16 Ağu 2020 - 10:01

Bott-Lee Geri Dönüşüm Atölyesi, Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla başlıyor

2020 JCI Türkiye Hibe Programını kazanan Bott-Lee Geri Dönüşüm Atölyesi, Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla başlıyor.

Elif Duman
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2020 JCI Türkiye Hibe Programını kazanan Bott-Lee Geri Dönüşüm Atölyesi, Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla başlıyor.

JCI Ankara, Yenimahalle Belediyesi ve Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (ICHILD); 2019 yılında denizde gördüğü pet şişe kirliliğinden etkilenip babası ile beraber çocukları, çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendiren ve Bott-Lee adında bir plastik şişe ve arkadaşlarının maceralarını konu alarak geri dönüşümün önemini anlatan bir kitap yazan 6 yaşındaki Elif Mira’dan aldıkları ilhamla bir araya geldi.

Eylül ayının ilk haftasında başlayacak olan proje ile 6 bin çocuğa Bott-Lee ile geri dönüşüm bilinci kazandırmak için 2020 JCi fonu desteği ile geri dönüşüm atölyeleri düzenlenecek.

Önce üniversiteli gençler ardından minikler eğitim alacak

Proje çerçevesinde ilk olarak, Türkiye genelinden belli kriterler dahilinde seçilecek olan 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine pandemi sebebiyle online olarak 1 haftalık eğitimler verilecek. Eğitimini başarıyla tamamlayan üniversiteli gençler ise ikinci aşamada çocuk elçi eğitimine katılacak 10-14 yaş arası çocuklara, plastiğin geri dönüşümüne ilişkin farkındalık eğitimi verecek.

Bott-Lee Geri Dönüşüm Atölyesi ile birlikte çocuklar, geri dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmanın yanı sıra, pandeminin seyrine göre, grup çalışmaları da yaparak güncel sorunlara çözüm üretecek.

Bu proje ile 6 binden fazla kişiye geri dönüşüm bilinci kazandırılırken, doğal kaynakların korunması ve kullanılan kaynakların geri dönüşümünün sağlanması için çocukların ve gençler de dahil edilerek STK-Yerel yönetim işbirliklerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Yenimahalle’de kreşli miniklere Bott-lee

Öte yandan; Yenimahalle Belediyesi kreşlerindeki minik öğrencilere de 6 yaşındaki Elif Mira’nın Bott-lee adlı kitabını dağıtacak. Plastik bir şişenin market raflarından geri dönüşüm kutusuna kadar ki heyecanlı macerasının anlatıldığı kitap ile Yenimahalleli miniklere de çevre bilinci aşılanacak.
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16 Ağu 2020 - 09:46 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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