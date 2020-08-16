Sağlık Bakanı Koca: ''Bu sonucu bekliyorduk"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vaka sayılarındaki artışı ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.