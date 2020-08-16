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16 Ağu 2020 - 09:49- Sağlık G: 16 Ağu 2020 - 09:50

Sağlık Bakanı Koca: ''Bu sonucu bekliyorduk"

"Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vaka sayılarındaki artışı ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?"
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16 Ağu 2020 - 09:49 AA Ankara- Sağlık

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