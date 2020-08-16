Böyle Baba Olmaz Olsun! Annesi ve İki Çocuğunu Ateşe Verdi!

Adana'da, annesinin evini ateşe verip kaçtığı öne sürülen bir kişinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı
Alınan bilgiye göre, eşinden ayrılan Mazhar K, iki çocuğunun da kaldığı merkez Sarıçam ilçesi Suluca TOKİ'deki bir binanın ikinci katında bulunan annesi Cennet K'ye ait eve gelerek eşyaları ateşe verip kaçtı.
Çıkan yangın üzerine Cennet K, torunlarını alarak komşuya sığındı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangını çıkardığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mazhar K'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Polis aracına bindirilen anne Cennet K, oğlundan defalarca şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.