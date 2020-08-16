MKE Ankaragücü'nün Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'daki hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, kamp yaptığı Kocatepe Spor Kompleksi'nde çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Kaleci Ricardo Friedrich de kampa katılarak takımla çalışmaya başladı.
Başkent ekibi Afyonkarahisar kampında yarın çift antrenman yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.