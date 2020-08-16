Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği ile Suriyelilerin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.