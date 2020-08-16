Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Ağu 2020 - 16:26- Asayiş G: 16 Ağu 2020 - 16:41

Hüzünlü bekleyiş sürüyor! 17 yaşındaki genç...

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları, altıncı gününde devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları, altıncı gününde devam ediyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos Salı günü arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde, denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aramaların altıncı gününde Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, gencin bulunması için yoğun çaba gösteriyor.

Çalışmalar yaklaşık 30 kişi tarafından yürütülürken, bugünkü aramalarda su altı kamerasıyla da tarama yapıldı.

Bölgedeki bazı balıkçı tekneleri de zaman zaman plaja gelerek, arama faaliyetlerine yardımcı oluyor.

Kayıp gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 136'ya yükseldi! mask
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 136'ya yükseldi!
Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı mask
Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı
Böyle Baba Olmaz Olsun! Annesi ve İki Çocuğunu Ateşe Verdi! mask
Böyle Baba Olmaz Olsun! Annesi ve İki Çocuğunu Ateşe Verdi!
Flaş Haber! MİT Yine Nefes Kesti! mask
Flaş Haber! MİT Yine Nefes Kesti!
İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı! mask
İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı!
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber mask
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber
Son Dakika! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Adana'da yakalandı mask
Son Dakika! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Adana'da yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi mask
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
Feci olay! 6 katlı bina çöktü! mask
Feci olay! 6 katlı bina çöktü!
Acı haber geldi! 2 gündür haber alınamıyordu... mask
Acı haber geldi! 2 gündür haber alınamıyordu...

16 Ağu 2020 - 16:26 AA Ordu- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var! mask
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi mask
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
Feci olay! 6 katlı bina çöktü! mask
Feci olay! 6 katlı bina çöktü!
Feci Kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti! mask
Feci Kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti!
Acı haber geldi! 2 gündür haber alınamıyordu... mask
Acı haber geldi! 2 gündür haber alınamıyordu...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı!
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu mask
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini... mask
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini...
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var! mask
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı

GALERİ

İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı! mask
İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı!
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber mask
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber
Ankara Büyükşehir’in ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir’in ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor
Terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı - Video Haber mask
Terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı - Video Haber
Korkunç Olay! 4 yaşındaki çocuğu göz göre göre kucağından çaldı! - Video Haber mask
Korkunç Olay! 4 yaşındaki çocuğu göz göre göre kucağından çaldı! - Video Haber
Ankara'da düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi mask
Ankara'da düğün, nişan, kına gecesi yapılan mekanlar denetlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL