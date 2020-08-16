Dicle Nehri'nde facia! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Tarihi Ongözlü Köprü yakınlarındaki bir kafede çalışan Hasan Akdoğan, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.
Akdoğan'ın gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, nehirde kaybolan Hasan Akdoğan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Akdoğan, suya girdiği yerin 10 metre uzağındaki nehir yatağında bulunan sazlıklar arasında hareketsiz halde bulundu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akdoğan, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırıldı.
Akdoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.