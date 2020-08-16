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16 Ağu 2020 - 20:49- Yaşam G: 16 Ağu 2020 - 21:00

Çankaya Belediyesi'ne uyutulan köpek tepkisi

 Keyfi olarak uyutulan köpeklerden dolayı Çankaya Belediyesi'ne hayvan severlerden tepki yağmaya devam ediyor.
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CAN ALMAK İNSANLIK SUÇUDUR.

 Keyfi olarak uyutulan köpeklerden dolayı Çankaya Belediyesi'ne hayvan severlerden tepki yağmaya devam ediyor.

Uyuşmuş ve kasılan köpeklerin can çekiştiği bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar, olayın sorumlularına büyük tepki gösterdi. Korkunç görüntüleri çeken ve yaşadığı dehşeti anlatan bir vatandaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in emriyle belediye personelinin köpekleri vurarak keyfi olarak uyuttuğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ; AK PARTİ Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayfun ARŞINKOL: “Son zamanlarda Çankaya Belediyesinin hayvan barınakları ile alakalı yetersizliği, hayvanlara yapılan uyuşturucu iğnelerin etkisiyle ormanlara atılması hakkında başlıklar atılmasının gerektiğini söyledim. AK Parti Belediye Meclis Üyelerimiz Bu konuyu defalarca dile getirdiler fakat Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in bu konuya sessiz kalması sosyal medyadan verilen tepkilerin cevapsız bırakılması Belediye Başkanı’nın sorumluluklarını yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır.”

-Ne belediye tarafından cevap veriliyor!

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Arşınkol: " Ne sorunları dile getiriyorlar. Ne de  bu konuyla alakalı bir adım atıyorlar. Belediye barınakları yetersiz. Hayvanlar orada çok zor şartlarda barınmaya çalışıyorlar. Sürekli dolu sokak hayvanları ile alakalı çalışma yapılsın diye talepte bulunuyoruz. Fakat Belediye Başkanı’nın siyasi düşüncesi sebebi yüzünden cevap vermiyorlar.”  dedi.

16 Ağu 2020 - 20:49 Ankara- Yaşam

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