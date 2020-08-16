Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Ağu 2020 - 21:04- Sağlık G: 16 Ağu 2020 - 21:06

Bakan Koca verileri açıkladı! Aktif hasta sayısına dikkat çekti!

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta. Yani virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak daha hızlı başarırız." ifadesini kullandı.

16 Ağu 2020 - 21:04 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Girdiğiniz havuzun temizliğini sorgulayın mask
Girdiğiniz havuzun temizliğini sorgulayın
Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı mask
Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı
Bakan Koca, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla koronavirüs hastasının mesajını paylaştı mask
Bakan Koca, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla koronavirüs hastasının mesajını paylaştı
Kovid-19'u yenerek görevine dönen sağlık çalışanı darbedildi mask
Kovid-19'u yenerek görevine dönen sağlık çalışanı darbedildi
Son Dakika! Bakan Koca "sorumluluk" çağrısında bulundu mask
Son Dakika! Bakan Koca "sorumluluk" çağrısında bulundu
Bakan Koca, salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı görüşme yaptı mask
Bakan Koca, salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı görüşme yaptı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı!
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu mask
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini... mask
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini...
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var! mask
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı

GALERİ

Feci kaza anı kameralara yansıdı! - Video Haber mask
Feci kaza anı kameralara yansıdı! - Video Haber
İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı! mask
İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı!
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber mask
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber
Ankara Büyükşehir’in ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir’in ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor
Terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı - Video Haber mask
Terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı - Video Haber
Korkunç Olay! 4 yaşındaki çocuğu göz göre göre kucağından çaldı! - Video Haber mask
Korkunç Olay! 4 yaşındaki çocuğu göz göre göre kucağından çaldı! - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL