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17 Ağu 2020 - 16:11- Asayiş G: 17 Ağu 2020 - 16:18

Virajı alamayan kamyon devrildi! Sürücü aracın içinde... - Video Haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Antalya'da devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Antalya'da devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Musa Güven yönetimindeki taş ocağına ait 07 LDH 23 plakalı kamyon, Gençler Mahallesi D-695 kara yolunda virajı alamayarak devrildi.

Sürücü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansa taşındı.

Güven, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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17 Ağu 2020 - 16:11 AA Antalya- Asayiş

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