Virajı alamayan kamyon devrildi! Sürücü aracın içinde... - Video Haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Musa Güven yönetimindeki taş ocağına ait 07 LDH 23 plakalı kamyon, Gençler Mahallesi D-695 kara yolunda virajı alamayarak devrildi.
Sürücü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansa taşındı.
Güven, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.