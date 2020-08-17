Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.