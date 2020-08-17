Kardeş Cinayeti! Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, geçen cuma İstiklal Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Selahattin Aydemir'i (75) öldüren, kardeşi Hayati Aydemir'i (57) yaralayan şüpheli Zekeriya K. (74), Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Akyazı İstiklal Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta Zekeriya K. ile Selahattin ve Hayati Aydemir kardeşler arasında tartışma çıkmış, Zekeriya K'nin ateş etmesi sonucu yaralanan kardeşlerden Selahattin Aydemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.