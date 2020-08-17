Çekiciyle taşınan minibüste 1483 şişe sahte içki ele geçirildi

Afyonkarahisar'da çekiciyle taşınan minibüste 1483 şişe sahte içki bulundu.
Sahte içki sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyü yakınlarında minibüs taşıyan çekiciyi takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan çekicideki minibüste arama yapıldı.
Kazalı olduğu görüntüsü verilen minibüste 1483 şişe sahte içki ele geçirildi.
Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.