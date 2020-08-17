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17 Ağu 2020 - 16:53- Ekonomi G: 17 Ağu 2020 - 16:54

Bakan Albayrak: ''Türkiye gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda"

Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında"

Albayrak: "Kamu borçluluğu rakamları ise dünya ortalamasının 3'te 1'idir. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda."

17 Ağu 2020 - 16:53 AA Ankara- Ekonomi

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