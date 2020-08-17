Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Ağu 2020 - 19:14- Spor

Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı
mask

Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin transferini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Elabdellaoui'nin bu sezon ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 300'er bin avro, 2022-2023 sezonunda ise 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti alacağı kaydedildi.

Transferle ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Norveçli futbolcunun isminin telaffuzunun zor olduğu vurgulanarak, "Omar Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız. Hoş geldin Omar Elabdellaoui!" denildi.

Videoda açıklamasına yer verilen oyuncu da, "Benim adım Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Norveç Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplam 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan, oyuncunun sağlık kontrolünden de geçirildiği aktarıldı.

17 Ağu 2020 - 19:14 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlerbirliği'ne taze kan... mask
Gençlerbirliği'ne taze kan...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor mask
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
Galatasaray'a yeni sponsor mask
Galatasaray'a yeni sponsor
Ankara'daki futbol kulüpleri, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı mask
Ankara'daki futbol kulüpleri, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
MKE Ankaragücü'nün Afyonkarahisar kampı devam ediyor mask
MKE Ankaragücü'nün Afyonkarahisar kampı devam ediyor
Gençlerbirliği'nin genç forveti İlker Karakaş: "Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz" mask
Gençlerbirliği'nin genç forveti İlker Karakaş: "Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı!
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu mask
Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini... mask
Kız kardeşine dehşeti yaşattı! Dayanamayıp kendini...
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var! mask
Feci Kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika... mask
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika...

GALERİ

Polis şüphelenip minibüsün yakıt deposunu söktü! İçinden... - Video Haber mask
Polis şüphelenip minibüsün yakıt deposunu söktü! İçinden... - Video Haber
Erdoğan'dan "17 Ağustos depremi" paylaşımı! - Video Haber mask
Erdoğan'dan "17 Ağustos depremi" paylaşımı! - Video Haber
Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Video Haber mask
Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Video Haber
Kaza anı kameralara yansıdı! - Video Haber mask
Kaza anı kameralara yansıdı! - Video Haber
İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı! mask
İstanbullular onun yüzünden camlarını açmaya korkuyordu, sonunda yakalandı!
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber mask
Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL