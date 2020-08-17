Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi.
Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.