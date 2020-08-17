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17 Ağu 2020 - 21:47- Spor

Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş&#39;ın Hes Kablo Kayserispor&#39;dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.Teknik direktör Sergen Yalçın yöne...
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Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi.

Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

17 Ağu 2020 - 21:47 AA Ankara- Spor

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