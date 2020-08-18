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18 Ağu 2020 - 15:52- Sağlık G: 18 Ağu 2020 - 15:53

Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı!

Zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde, "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasına geçilecek Ortak kullanım alanlarından olan tüm çay ocakları kapatılacak ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servisleri kaldırılacak

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanlığında, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasına geçilecek.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Kovid-19 Salgını Tedbirleri" başlığıyla, bakanlık bünyesindeki tüm birimlere yazı gönderdi.

Yazıda, Bakanlık merkez teşkilatında verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunduğu belirtildi.

Son günlerde Bakanlık merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak, belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesinin zorunluluk teşkil etttiği vurgulandı.

Bu çerçevede, merkez binada uygulanan ziyaretçi girişi yasağının halen devam ettiği, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin alınan önlemler şöyle sıralandı:

" Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve 2020/68 sayılı kararı gereğince, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasına geçilecek.

- Yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18.03.2020 tarihli ve 1521 sayılı yazı ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyetin gösterilecek.

- Binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

- Salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi sağlanacak.

- Ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocakları kapatılacak ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servisleri kaldırılacak.

- Personel giriş-çıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmayacak. Sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına riayet edilecek.

- Bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması sağlanacak."
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18 Ağu 2020 - 15:52 AA Ankara- Sağlık

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