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18 Ağu 2020 - 16:24- Asayiş G: 18 Ağu 2020 - 16:31

Duygu Delen'in ailesinin avukatından açıklama: ''Dosyada ciddi deliller mevcut...''

Gaziantep Barosu Genel Sekreteri ve ailenin avukatı Ömer Faruk Akan: "Otopsi raporuna da vakıfım. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü süreci titizlikle takip etmeye devam ediyorlar. Spekülatif bilgilere kamuoyunun itibar etmemesi gerek" Baba Ömer Delen: "Benim kızım tekrar gelmeyecek. Ailemizi yıktılar. Allah rızası için adalet istiyorum"

Elif Duman
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Gaziantep Barosu Genel Sekreteri ve bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, olayla ilgili soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiğini belirterek, "Spekülatif bilgilere kamuoyunun itibar etmemesi gerek" dedi.

Ömer Faruk Akan, Gaziantep Barosunda düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasıyla ilgili teferruatlı şekilde bilgilendirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Otopsi raporuna da vakıfım. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, sürecin titizlikle takip etmeye devam ediyorlar. Spekülatif bilgilere kamuoyunun itibar etmemesi gerek. Dosyada ciddi deliller mevcut, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Ön otopsi raporu hazır. Adli Tıp Kurumunun haricinde bağımsız bir adli tıp uzmanı dosyayı inceleyecek. Ayrıca bilgilerin doğru kanallardan alınması gerek."

Duygu'nun babası Ömer Delen de desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Benim kızım tekrar gelmeyecek. Ailemizi yıktılar. Allah rızası için adalet istiyorum." diye konuştu.

Baro Başkanı Bektaş Şarklı ise Duygu Delen’i kaybettikleri için üzüntü duyduklarını ifade etti.

Kentin güvenli bir şehir olarak anılmasını istediklerini dile getiren Şarklı, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla cinsel istismar dosyalarının olmadığı, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir Gaziantep olsun. Biz güvenli bir şehir olarak anılmak istiyoruz. Gaziantep cinayetlerle anılsın istemiyoruz. Başka Duygular, başka Şuleler başka Ayşeler, Fatmalar cinayete kurban gitsin istemiyoruz. Bunun için elimizden ne gelirse onu yapma arzusunda, telaşında, çabasındayız."

Bu olayla ilgili davanın sahiplenilmesinin vicdani sorumluluk olduğunu aktaran Şarklı, "Duygu'nun arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk günden bu yana gerekli duyarlılığı gösterdiler ama bir ricam var, ailenin avukatı veya Gaziantep Barosu haricinde paylaşımlara itibar etmeyin. Sosyal medyada değişik şekilde talepler ve düşünceler de ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, toplantıda Duygu Delen'le ilgili hazırlanan klibin gösterimi sırasında baba Ömer Delen duygulu anlar yaşadı.

- Olay

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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18 Ağu 2020 - 16:24 AA Gaziantep- Asayiş

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