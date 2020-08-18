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18 Ağu 2020 - 16:39- Spor G: 18 Ağu 2020 - 16:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde dün gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.
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18 Ağu 2020 - 16:39 AA İstanbul- Spor

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