Babasını ve amcasını öldürmüştü! Cezaevinden tahliye oldu, öldürüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, babasını ve amcasını öldürmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Yaklaşık 8 yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan'ı (36) ilçe merkezindeki sahil bulvarında silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Devrim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Devrim K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zanlının adliyeye girişi sırasında yakınları tarafından alkışlandığı görüldü.
- Olay
İlçe merkezindeki sahil bulvarında dün Devrim K, yaklaşık 8 yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan'a (36) silahla ateş etmişti.
Ersin Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim K. silahıyla polise teslim olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.