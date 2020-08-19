Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Ağu 2020 - 00:31- Spor G: 19 Ağu 2020 - 00:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG

Leipzig'i 3-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
mask

Leipzig'i 3-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Alman ekibi Leipzig ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.

İlk defa son 4'e kalan Leipzig ile organizasyondaki en iyi derecesi olan yarı finale 1995'ten sonra bir kez daha çıkan PSG arasındaki maç, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynandı.

PSG ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde

Ceza sahasının sol köşesinden kullanılan serbest vuruşta, gelen topa iyi yükselen Marquinhos, PSG'yi 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.

42. dakikada Leipzig kalecisi Gulacsi'nin baskı karşısında uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. PSG atağına dönüşen pozisyonda Di Maria, Neymar'ın sağdan gelen pasa yaptığı dokunuşla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fırsatı gole çevirmekte zorlanmayan Di Maria, PSG'nin soyunma odasına 2-0 üstün gitmesini sağladı.

56. dakikda Bernat, Leipzigli Mukiele'nin ayağının kayması sonucu topu önünde bulan Di Maria'nın sol kanattan yaptığı ortada, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. PSG bu golle farkı 3'e çıkardı.

Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve maçı 3-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris ekibinin finaldeki rakibi, Olympique Lyon-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak.

19 Ağu 2020 - 00:31 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O takım ligden ihraç edildi mask
O takım ligden ihraç edildi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! mask
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı mask
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti mask
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu mask
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Mensah'a teklif vermedik" mask
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Mensah'a teklif vermedik"
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında... mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında...
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek... mask
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek...
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika... mask
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika...
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi... mask
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi...
Altın fiyatları düşüyor! 17 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları... mask
Altın fiyatları düşüyor! 17 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları...

GALERİ

Sertab Erener Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu mask
Sertab Erener Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu
Kayıp olarak aranıyordu... Kötü haber geldi! - Video Haber mask
Kayıp olarak aranıyordu... Kötü haber geldi! - Video Haber
2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti... 9 yaşındaki Sarp'tan hala haber yok! mask
2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti... 9 yaşındaki Sarp'tan hala haber yok!
Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi - Video Haber mask
Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi - Video Haber
Diyarbakır annesi: "Kızımı kandırıp götürdüler, HDP'den istiyorum" - Video Haber mask
Diyarbakır annesi: "Kızımı kandırıp götürdüler, HDP'den istiyorum" - Video Haber
Daha 4 yaşındaydı! Kayıp olarak aranan minik Zafer'in cesedine ulaşıldı! - Video Haber mask
Daha 4 yaşındaydı! Kayıp olarak aranan minik Zafer'in cesedine ulaşıldı! - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL