Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Ağu 2020 - 11:20- Spor G: 19 Ağu 2020 - 11:21

Cenk Özkacar'ın İzmir Bucaspor'dan Lyon'a yolculuğu

Fransız ekibi Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkacar, filiz lisansının çıkartıldığı ve forvet olarak mücadele ettiği Bucaspor'dan sonra Altınordu ve Altay formalarını giyip 2018 yılında profesyonel oldu Bucaspor altyapısında antrenörlüğünü yapan Gökmen Kaptan: "Ben Cenk'i sol açık oynatıyordum ama onu sol bekte değerlendirmeyi planlıyordum, stoper olarak düşünmemiştim"
mask

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkacar, 2018-2019'da profesyonel sözleşme imzaladığı Altay'dan Fransız ekibine gitmeyi başardı.

Filiz lisansı 2011'de Bucaspor'da çıkarılan 6 Ekim 2000 doğumlu Cenk Özkacar, 2013'te Altınordu alt yapısına geçti.

Bundan bir sene sonra Altay'a transfer olan Cenk Özkacar, 2018-2019 sezonu başında siyah-beyazlı ekiple profesyonel sözleşme imzaladı. Aynı yıl TFF 3. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'a kiralanan genç futbolcu ilk profesyonel karşılaşmasına bu takımda 8 Eylül 2018'de Muğlaspor karşısında çıktı.

Kiralık sürecinden sonra tekrar Altay'a dönen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Altay'da 12 lig ve 4 kupa maçında forma giydi.

Cenk Özkacar, son dönemde İzmir'de yetişen isimlerden Altınordu'dan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer, Altay'dan Okay Yokuşlu gibi Avrupa'nın yolunu tuttu.

- Forvetten defansa

Bucaspor'da ilk antrenörü olan Gökmen Kaptan, AA muhabirine, Cenk'i sol ayaklı olması ve Alman oyunculara benzemesinden dolayı çok beğendiğini söyledi.

O dönem çok güzel bir jenerasyon yakalamalarına rağmen Bucaspor Futbol Akademisinin başındaki Seyit Mehmet Özkan'ın Altınordu'ya geçmesiyle Cenk'in de 2013'te Altınordu'da mücadele ettiğini aktaran Kaptan, şöyle konuştu:

"Ben Cenk'i sol açık oynatıyordum ama onu sol bekte değerlendirmeyi planlıyordum, stoper olarak düşünmemiştim. Kendisine forvette şans veriyordum, bizden ayrıldıktan sonra savunmada oynamaya başladı. Düzgün bir sol ayağı vardı ve müthiş şutlar çekiyordu ve kuvvetli çalışıyordu. Bucaspor'da kaleci Berke Özer de bizimleydi."

Kaptan, halen Antalyaspor'un izleme ekibinde yer aldığını hatırlatarak, "Kendisiyle biz de ilgilendik ve transfer etmeyi düşündük ancak Olympique Lyon'dan teklif gelince ailesi de futbol hayatına Avrupa'da devam etmesinin daha iyi olacağını düşündü." dedi.

- "İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağına inanıyorum"

Cenk'in hocalarından Nur Özkartal da Cenk Özkacar'ın Çağlar Söyüncü gibi özel bir isim olduğunu, Cenk'in Karabağlar Kazım Karabekir Ortaokulu'nda okuduğu dönemde futsal çalışmalarında özellikle tekniğe dayalı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Cenk Özkacar'ın geçen sezon forma şansı bulamadığını kaydeden Özkartal, "Benim elimde büyüdü. Oğlumla aynı yaş grubundaydı. Top tekniği yüksek bir isim. 2014'te Altınordu'da yeterli görülmediği için ayrıldı. Cenk'in 2 yıl içinde İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağına inanıyorum." diye konuştu.

19 Ağu 2020 - 11:20 AA İzmir- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TFF'ye yeni sponsor mask
TFF'ye yeni sponsor
O takım ligden ihraç edildi mask
O takım ligden ihraç edildi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! mask
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı mask
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti mask
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu mask
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında... mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında...
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek... mask
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek...
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi... mask
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi...
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika... mask
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika...
Altın fiyatları düşüyor! 17 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları... mask
Altın fiyatları düşüyor! 17 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları...

GALERİ

10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi... mask
10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi...
Ankara Sincan Belediyesi “Sıfır Atık”ta Lider! mask
Ankara Sincan Belediyesi “Sıfır Atık”ta Lider!
2021 LGS ve YKS Destek Eğitim Merkezi 31 Ağustos'ta derslere başlıyor mask
2021 LGS ve YKS Destek Eğitim Merkezi 31 Ağustos'ta derslere başlıyor
Ankara'nın en başarılı belediye başkanı Murat Köse oldu mask
Ankara'nın en başarılı belediye başkanı Murat Köse oldu
Akyurt İlçesi "Millet Bahçesine" Kavuşuyor - Ankara mask
Akyurt İlçesi "Millet Bahçesine" Kavuşuyor - Ankara
Fenerbahçe kafilesi Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi mask
Fenerbahçe kafilesi Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL