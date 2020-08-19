Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Ağu 2020 - 13:36- Spor

Mert Nobre kariyerinde yeni bir sayfa açtı

Türkiye'de futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta bir kez şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki Nobre, teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı Gençlerbirliği'nde başladı Süper Lig takımlarında şu an görev yapan teknik adamlar arasında en genç isim olan Nobre, teknik direktörlük kariyerinde de başarılara imza atmayı hedefliyor Mert Nobre: "Umarım futbolculuğumda olduğu gibi teknik direktör olarak da Gençlerbirliği'nde ve kariyerimde başarılı bir dönem geçiririm"
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Futbolu bıraktığı Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe başlayan Mert Nobre, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Futbolculuk döneminde Türkiye'de önemli izler bırakan 39 yaşındaki Mert Nobre, teknik direktörlük kariyerinde de başarılı olmayı hedefliyor.

Ülkesi Brezilya'dan Türkiye'ye 2003-2004 sezonunun devre arasında gelen Nobre, 2,5 sezon sarı-lacivertli kulüpte forma giydi.

Fenerbahçe formasıyla ligde yarım sezonda 12 gol atarak adından söz ettiren Nobre, 2004-2005 ve 2005-2016 sezonunda 17'şer kez ağları sarsmayı başardı.

Nobre, kiralık olarak görev yaptığı Fenerbahçe'de 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.


- 5 yıl Beşiktaş forması giydi


Beşiktaş'a 2006-2007 sezonu öncesi transfer olan Nobre, siyah-beyazlı ekiple çıktığı ilk resmi maçta Galatasaray'a attığı golle takımının TFF Süper Kupa'yı kazanmasını sağladı.

Türk vatandaşlığına 2006'da geçen Nobre, 5 sezon oynadığı Beşiktaş ile Süper Lig'de 126 maça çıkarken, 35 gol kaydetti.

Beşiktaş, bu süreçte 2008-2009 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında da Türkiye Kupası'nı kazandı.


- Futbolu Gençlerbirliği'nde bıraktı


Nobre, Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formalarını giydi.

2015-2016 sezonunu İsviçre'nin Wil 1900 takımında geçiren Nobre, kısa bir aranın ardından tekrar Türkiye'ye döndü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan Nobre, Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunun kadrosunda yer aldı.

Nobre, 18 Mayıs 2019'da Gençlerbirliği'nin, Adana Demirspor ile oynadığı maçla futbolculuk kariyerini noktaladı.


- Süper Lig'deki en genç teknik direktör


Futbolculuk kariyerinin ardından Akhisarspor ve Hatayspor'da yardımcı antrenörlük yapan Mert Nobre, teknik direktörlük hayatına futbolu bıraktığı Gençlerbirliği'nde başladı.

Nobre, Süper Lig takımlarında şu an görevde olan teknik direktör arasında en genç isim olarak dikkati çekiyor.


- Nobre: "Umarım başarılı bir dönem geçiririm"


Kariyerinde yeni bir sayfa açan Mert Nobre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör olarak da başarılı bir kariyere sahip olmayı hedeflediğini söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Nobre, "Uzun bir futbol kariyeri geçirdim ve birbirinden değerli camialar için ter döktüm. Hepsinin hayatımda önemli yeri var. Şimdi bambaşka bir yol başlıyor önümde. Umarım, futbolculuğumda olduğu gibi teknik direktör olarak da Gençlerbirliği'nde ve kariyerimde başarılı bir dönem geçiririm." ifadelerini kullandı.

19 Ağu 2020 - 13:36 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG mask
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
TFF'ye yeni sponsor mask
TFF'ye yeni sponsor
O takım ligden ihraç edildi mask
O takım ligden ihraç edildi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! mask
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı mask
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti mask
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında... mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında...
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek... mask
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek...
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi... mask
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi...
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika... mask
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika...
Altın fiyatları düşüyor! 17 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları... mask
Altın fiyatları düşüyor! 17 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları...

GALERİ

Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi mask
Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi
Ankara'da Öğrenci Servisçileri Dertli! Servisçi esnafı 6 aydır kontak açmadı mask
Ankara'da Öğrenci Servisçileri Dertli! Servisçi esnafı 6 aydır kontak açmadı
Hicri yeni yıl yarın başlıyor! Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek mask
Hicri yeni yıl yarın başlıyor! Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek
10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi... mask
10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi...
Ankara Sincan Belediyesi “Sıfır Atık”ta Lider! mask
Ankara Sincan Belediyesi “Sıfır Atık”ta Lider!
2021 LGS ve YKS Destek Eğitim Merkezi 31 Ağustos'ta derslere başlıyor mask
2021 LGS ve YKS Destek Eğitim Merkezi 31 Ağustos'ta derslere başlıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL