Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Ağu 2020 - 14:46- Spor

Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'ne isim sponsoru

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Sigorta Shop ile anlaşma imzaladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya (sağda) katıldı.
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Sigorta Shop ile anlaşma imzaladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya (sağda) katıldı.

19 Ağu 2020 - 14:46 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG mask
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
TFF'ye yeni sponsor mask
TFF'ye yeni sponsor
O takım ligden ihraç edildi mask
O takım ligden ihraç edildi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! mask
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı mask
Mensah, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti mask
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında... mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında...
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek... mask
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek...
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi... mask
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi...
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika... mask
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika...
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı! mask
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı!

GALERİ

Etimesgut İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı mask
Etimesgut İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama! Okullar nasıl açılacak? İşte soru cevaplar? mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama! Okullar nasıl açılacak? İşte soru cevaplar?
Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi mask
Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi
Ankara'da Öğrenci Servisçileri Dertli! Servisçi esnafı 6 aydır kontak açmadı mask
Ankara'da Öğrenci Servisçileri Dertli! Servisçi esnafı 6 aydır kontak açmadı
Hicri yeni yıl yarın başlıyor! Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek mask
Hicri yeni yıl yarın başlıyor! Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek
10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi... mask
10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL