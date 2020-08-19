19 Ağu 2020 - 14:46- Spor

Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'ne isim sponsoru

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Sigorta Shop ile anlaşma imzaladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya (sağda) katıldı.