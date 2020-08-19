'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri Ankara'da Üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasına ilişkin paylaşımda bulundu.
'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için önemli bir adım olan "Made in Türkiye" damgalı güneş panellerinin bugün üretim bandından indirileceği bildirildi
Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi kapsamında önemli bir adım atılacağına dikkati çeken Dönmez, "'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.
Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.