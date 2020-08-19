Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Ağu 2020 - 14:39- Ekonomi G: 19 Ağu 2020 - 16:07

'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri Ankara'da Üretilecek

'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için önemli bir adım olan "Made in Türkiye" damgalı güneş panellerinin bugün üretim bandından indirileceği bildirildi.
mask

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için önemli bir adım olan "Made in Türkiye" damgalı güneş panellerinin bugün üretim bandından indirileceği bildirildi

Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi kapsamında önemli bir adım atılacağına dikkati çeken Dönmez, "'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.

19 Ağu 2020 - 14:39 Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğum iznine en erken ne zaman ayrılabilirim? Kaçıncı Haftada Doğum İznine Çıkılır? mask
Doğum iznine en erken ne zaman ayrılabilirim? Kaçıncı Haftada Doğum İznine Çıkılır?
Muhtarlık maaşı ne kadar 2020 - Muhtarlar Ne Kadar Sürede Emekli Olur? mask
Muhtarlık maaşı ne kadar 2020 - Muhtarlar Ne Kadar Sürede Emekli Olur?
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir? mask
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir?
Malulen Erken Emekli Nasıl Olur? Erken Emeklilik İçin İşte O Hastalıklar ve Şartları mask
Malulen Erken Emekli Nasıl Olur? Erken Emeklilik İçin İşte O Hastalıklar ve Şartları
Yurt Dışı Borçlanması Nasıl Olur, Nereye Başvurulur? Günlük borçlanma Miktarı Ne Kadar? mask
Yurt Dışı Borçlanması Nasıl Olur, Nereye Başvurulur? Günlük borçlanma Miktarı Ne Kadar?
Bağ-Kur Ne Kadar Emekli Maaşı Alır 2020 - Emekli maaşı zammı ne kadar 2020 mask
Bağ-Kur Ne Kadar Emekli Maaşı Alır 2020 - Emekli maaşı zammı ne kadar 2020
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında... mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında...
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek... mask
Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek...
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı mask
Ankara''nın Göbeğinde Mahalle Karantina Alındı! Valilik Giriş Çıkışları Yasakladı
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi... mask
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi...
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika... mask
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kısıtlama Geldi! Son Dakika...
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı! mask
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı!

GALERİ

Etimesgut İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı mask
Etimesgut İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama! Okullar nasıl açılacak? İşte soru cevaplar? mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama! Okullar nasıl açılacak? İşte soru cevaplar?
Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi mask
Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi
Ankara'da Öğrenci Servisçileri Dertli! Servisçi esnafı 6 aydır kontak açmadı mask
Ankara'da Öğrenci Servisçileri Dertli! Servisçi esnafı 6 aydır kontak açmadı
Hicri yeni yıl yarın başlıyor! Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek mask
Hicri yeni yıl yarın başlıyor! Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek
10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi... mask
10 yıllık arkadaşlık ölümle sonuçlandı! Eşiyle gönül ilişkisi...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL