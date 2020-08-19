Edanur Gülbudak Kimdir? Beni Bırakma Başrol Oyuncusu,Eda Nur Gülbudak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde rol almıştır işte Beni Bırakma yeni başrol oyuncusu olan Eda Nur Gülbudak hakkında merak edilenler!

Atv ekranlarının günlük dizisi Beni Bırakma dizisine yeni oyuncular dahil oldu. Başrolde yer alacak olan bir diğer oyuncu olan Edanur Gülbudak hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Edanur Gülbudak Hayatı Yaşı Dizileri

Gökberk Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan Eda Nur Gülbudak, 11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelmiştir.

Antalya Serik Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan oyuncu lise yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlamıştır. Lise 3 öğrencisi iken sosyal medya fenomeni olan Başak Karahan ile tanışmıştır. Başak Karahan ile yakın arkadaş olan Eda Nur Gülbudak, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da herkesin dikkatini çekmiştir.



“Beni Bırakma” dizisi başrolde yer alacak oyuncu ilk kez bir dizide rol alma şansı elde edecek. Beni Bırakma dizisi yeni başrol oyuncusu için yapılan seçmelerde başarılı bir çizgi çizen Eda Nur Gülbudak Beni Bırakma başrol oyuncusu oldu.



Şimdilerde Berkay Veli Merve Üçer Emrah Akduman Sude Doğar Esengül Aypek Rızacan Durmuş Gibi oyuncuların yer aldığı ve Atv TV’de yayınlanmakta olan Beni Bırakma dizisinde rol almaktadır.

Edanur Gülbudak Kaç Yaşında?

22 yaşındadır.

Edanur Gülbudak Dizileri ve Filmleri

Beni Bırakma – 2020