UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter'in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon avro oldu.

Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68'er milyon avro ile Inter'in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50'şer milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

- Inter'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Christian Eriksen 68 milyon Romelu Lukaku 68 milyon Lautaro Martinez 64 milyon Stefan de Vrij 48 milyon Marcelo Brozovic 48 milyon Milan Skriniar 48 milyon Nicolo Barella 36 milyon Alessandro Bastoni 31,5 milyon Stefano Sensi 24 milyon Matias Vecino 18,5 milyon Alexis Sanchez 16 milyon Valentino Lazaro 15 milyon Joao Mario 13 milyon Roberto Gagliardini 12 milyon Danilo D'Ambrosio 10,5 milyon Cristiano Biraghi 9,5 milyon Sebastiano Esposito 9 milyon Diego Godin 8 milyon Victor Moses 6,8 milyon Kwadwo Asamoah 6,5 milyon Antonio Candreva 5,5 milyon Samir Handanovic 4,8 milyon Ashley Young 3,2 milyon Lucien Agoume 3,2 milyon Andrea Ranocchia 2,4 milyon Gabriel Brazao 1,8 milyon Axel Bakayoko 1,6 milyon Borja Valero 1,2 milyon Lorenzo Pirola 900 bin Daniele Padelli 650 bin Georgios Vagiannidis 400 bin Tommaso Berni 100 bin Toplam 586,05 milyon

- Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Lucas Ocampos 50 milyon Diego Carlos 50 milyon Jules Kounde 30 milyon Sergio Reguilón 25 milyon Suso 17,5 milyon Tomas Vaclik 14,5 milyon Joan Jordán 14,5 milyon Oliver Torres 13,5 milyon Youssef En-Nesyri 12 milyon Carlos Fernández 10 milyon Luuk de Jong 9,5 milyon Franco Vázquez 9,5 milyon Munir El Haddadi 9 milyon Bryan Gil 9 milyon Fernando Reges 8 milyon Ever Banega 7 milyon Nemanja Gudelj 5,5 milyon Roque Mesa 5,5 milyon Ibrahim Amadou 5,5 milyon Sergio Escudero 4,8 milyon Joris Gnagnon 4,8 milyon Alejandro Pozo 4,5 milyon Sergi Gomez 4 milyon Aleix Vidal 3,5 milyon Jesus Navas 3,2 milyon Yassine Bounou 3 milyon Sebastien Corchia 1,6 milyon Juan Soriano 1,6 milyon Marc Gual 1,1 milyon Javi Diaz 400 bin Toplam 338 milyon



