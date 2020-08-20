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20 Ağu 2020 - 14:22- Ekonomi G: 20 Ağu 2020 - 14:23

Son Dakika: Merkez Bankası Son Faiz Kararını Açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit tuttu.
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Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit tuttu.

20 Ağu 2020 - 14:22 AA Ankara- Ekonomi

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