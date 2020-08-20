20 Ağu 2020 - 14:38- Spor

MHK Başkanı Zekeriya Alp MHK üyeleri ile birlikte istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret eden Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirdi.