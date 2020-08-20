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20 Ağu 2020 - 14:38- Spor G: 20 Ağu 2020 - 14:39

MHK Başkanı Zekeriya Alp MHK üyeleri ile birlikte istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret eden Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirdi.
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İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret eden Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Alp'e ve kurul üyelerine teşekkür edildi.

20 Ağu 2020 - 14:38 AA Ankara- Spor

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