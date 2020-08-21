Engellilerin emekli olma süresi 1 Ekim 2008 öncesinde ve sonrasında işe girenler için farklılık göstermektedir. 1 Ekim 2008 öncesi işe giren kişiler; 3600 prim gününü doldurmaları ve 15 yıl sigortalı çalışmış olmaları durumunda emekliliğe hak kazanabiliyorlar.

Engelliler Ne Kadar Sürede Emekli Olur?

1 Ekim 2008 sonrasında işe giren kişilerin emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısı kademeleri olarak artar. 2008 yılında işe girenler için 3700, 2009 yılı için 3800, 2010 yılı için 3900 ve 2011 için 3960 prim günü gereklidir. 2011 yılı ve sonrasında işe başlayanlar için de 3960 prim gününü doldurma şartı bulunmaktadır.

06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olmuş ve engelli raporu almış bütün kişiler, engellilik oranı fark etmeksizin 15 yıl sigortalılık ve 3.600 gün primle emekli olabilmektedir.

Engelliler nasıl erken emekli olur?

İlk işe başlanan tarihten önce engelli olanlar malulen emekli sayılamıyor, vergi indiriminden dolayı erken emekli olabiliyor. Ancak işe başladıktan sonra herhangi bir nedenden sakat kalan ve bu sakatlığını da kurul raporu ile tasdik ettirenler, hem malulen hem de vergi indiriminden dolayı emekliliğe hak kazanabiliyor.

Kişinin yüzde kaç engelli olduğu emekli olabilmesi için sigortalı çalışması gereken yılı etkileyen bir durumdur:

Çalışma gücündeki kaybın %60 ve üzeri olması durumunda, 15 yıl sigortalı çalışmak yeterlidir.

Çalışma gücündeki kaybın %50-59 olması durumunda, 16 yıl sigortalı çalışmak yeterlidir.

Çalışma gücündeki kaybın %40-49 olması durumunda, 18 yıl sigortalı çalışmak yeterlidir.

Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetli sıfır araç alabiliyor, Ücretsiz park etme hakkı, Sosyal yardı, Yüzde 30 indirimli su, Ücretsiz ulaşım gibi bir çok haklara sahip olurlar.