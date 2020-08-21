ATO Başkanı Baran’dan Üyelerine “Arabuluculuk” Tavsiyesi - Ankara

21 AĞUSTOS 2020- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Arabuluculuk Sistemi”nin Türk Hukuk sistemi içerisinde uygulanmaya başladığından bu yana, mahkemelerde yıllar sürebilen konuların, arabulucu ile kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirterek, “Ahilik geleneğinin günümüze uyarlaması olan Arabuluculuk sistemi, kesintisiz ticaretin anahtarıdır. Uzun süren ticari davaların zaman maliyetini düşüren ve husumeti değil anlayışlı yaklaşımı destekleyen bu sistem, toplumsal barışın da teminatıdır” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, üyelerine iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi’ni kullanma çağrısında bulundu. Dünyada 160 ülkede uygulanan arabuluculuğun, Türkiye’de 14 Kasım 2013 tarihinden bu yana hukuk sistemine girdiğini hatırlatan Baran, Arabuluculuk Sistemi’nin kabul edilmesiyle birlikte zaman içinde iş uyuşmazlıklarının yanı sıra, ticari uyuşmazlıklarla tüketici uyuşmazlıklarının da kapsama alındığını anlattı.

Baran, Arabuluculuk Sistemi’ne başvuranların mahkemeye müracaat ettiğinde karşılaştığı dosya masrafı, yargılama gideri gibi kalemleri ödemek zorunda kalmadığını kaydetti. Ticari hayatta zamanın en önemli sermaye olduğunu belirten Baran, “Arabuluculuk Sistemi”ni seçen ATO üyelerinin çok daha kısa sürede barışçıl yollarla sonuca ulaştığını söyledi.

Ankara Ato Başkanı Baran, “Mahkemelerde bin günde çözülecek bir konu Arabuluculuk sisteminde günler içinde hatta bazen saatler içinde çözüme kavuşabiliyor. Barışçıl bir sistem üzerine kurulan Arabuluculuk Sistemi’nde taraflar çoğunlukla el sıkışarak, dostça ayrılıyor” diye konuştu.

Arabuluculuk görüşmelerinin “gizlilik ilkesi” çerçevesinde gerçekleştirilmesinin ayrıca önemli olduğu vurgulayan Baran “Ticari itibarın korunması, bu sistemin en büyük avantajlarından biri” dedi.

Dijitalleşmenin tüm hayatı kapladığı bu dönemde ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde sonuçlanmasının önemine dikkat çeken Baran, Arabuluculuk ve Tahkim Sistemleri’nin, Türkiye’nin uluslararası alanlarda itibarını artırdığını ve yatırımcılar için ülkeyi cazip hale getirdiğini söyledi.

Baran, “Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme bizim için önemli ve değerlidir. Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Ticaret hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamaları nedeniyle Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı iş ve ticari uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sistemi’nden yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.