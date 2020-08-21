Hirsizlikta parmak izi kac gunde belli olur? Parmak izi tek başına delil olur mu? 

Hırsızlık Parmak İzi önemli delillerdendir.Hırsızlık vakalarından sonra alınan parmak izi örnekleri, hırsızın bulunması konusunda en başarılı uygulamalardan biridir. Nitekim parmak izi denen olgu, tüm insanlarda doğuştan gelen bir özellik olup sadece kişiye özgü bir niteliğe sahip özelliktir. Dolayısıyla aynı parmak izine sahip dünyada iki kişinin varlığından söz etmek mümkün değildir. Hal böyle olunca da hırsızlığın ispatlanması uygulamalarında en çok kullanılan ve en güvenilen yöntemlerin başında hırsızlık parmak izi araştırmaları gelmektedir.

Parmak İzi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Parmak izi genetik bir kod olarak kişilerin doğuştan sahip olduğu bir özelliktir. Gözle görülmesi pek mümkün olmayan parmak izi, parmak uçlarının bazı cisimlere temasının ardından cisimlerin yüzeyinde iz bırakarak kısmen görülür olmaktadır. Bu noktada hırsızlık ile ilgili vakalarda en çok merak edilen soru polis parmak izini kaç günde bulur sorusudur.

Polis parmak izini kaç Günde bulur

Polislerin hırsızlık yapılan bir muhitte yaptığı araştırma aynı gün içinde sonuçlanmaktadır. Çünkü kullanılan ekipmanlar ile hırsıza ait parmak izini bulmak oldukça kolaylaşmıştır. Bu sebeple hırsızlık parmak izi uygulamaları aynı gün içinde sonuçlanır.

Yargıtay Kararlarına gör Hırsızlık ve Parmak İzi Kararları

"Görgü tanığı bulunmayan olayda, sanık aleyhine değerlendirilebilecek tek delil, katılanın aracının sağ kapı camında bulunan ve sanığa ait olduğu ekspertiz raporu ile tespit edilen sağ el orta parmak izidir. Ancak aracın diğer kısımlarında, özellikle de zarar verilen bölümlerinde sanığa ait parmak izi bulunamamıştır. Olay gecesi katılanın aracını bıraktığı kapalı otoparkın dolu olduğu ve katılanın da aracını diğer araçların çıkışını engelleyecek şekilde park ettiği dosya kapsamından anlaşılmakta olup, sanığın katılanın aracının yanından geçerken elinin cama değmiş olabileceğinin mümkün olması ve sanığın aksi ispatlanamayan bu yöndeki savunmasının hayatın olağan akışına da uygun bulunması karşısında, somut başka bir delille desteklenmeyen ve aracın zarar gören bölümlerinde değil de, başka bir yerinde tespit edilen tek bir parmak izine dayanılarak sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesine imkan bulunmamaktadır."

Yine Bir Başka Kararda

"Sanığın savunmasında atılı suçu işlemediğini, parmak izinin ne şekilde tespit edildiğini de anlamadığını iddia etmesi, 17.09.2003 tarihli parmak izi mukayese raporunun olayın tek delili niteliğinde bulunması ve dosya içersinde mevcut adli sicil kaydına göre sanığın sabıkasız olduğunun belirlenmesi karşısında, olay yerinden elde edilen parmak iziyle kıyaslanan 19.10.2002 tarihli parmak izi ile bu tarihte çekilen ve 17.9.2003 tarihli parmak izi mukayese raporunda bulunan fotoğrafın kendisine ait olup olmadığı hususunun sanıktan sorularak, gerekirse sanıktan yeniden parmak izi alınıp, olay yerinden elde edilen parmak izinin sanığa ait olup olmadığı hususunda Adli Tıp kurumundan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik soruşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması."

Hırsızlık Nasıl İspat Edilir?

Hırsızlığın ispatlanması, söz konusu olaydan mağdur durumda kalmış vatandaş için gerekli olan bir işlemdir. Nitekim bir malının çalınması veya herhangi bir şekilde kayba uğradığı için hırsızlık suçuyla alakalı olarak bir suç duyurusunda bulunan vatandaşın, yargı önünde bu olayı kanıtlaması gerekmektedir. Aksi halde suç duyurusunda bulunarak açtığı dava sonuçsuz kalmaktadır, çünkü hakim bu şekilde hukuki esaslara dayanmayan bir davayı reddeder. Bu noktada söz konusu hırsızlık vakalarından mağdur olan kişiler için tek bir önemli soru bulunmaktadır:

Hirsizlikta parmak izi kac gunde belli olur? Parmak izi tek başına delil olur mu?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hırsızlık vakalarını ispat etmede birçok yeni yöntem kullanılmaktadır. Hırsızlık suçu nasıl ispatlanır diye merak eden vatandaşlarımızın güncel olarak ortaya çıkan teknolojileri yakından takip etmesi gerekiyor. Bununla birlikte hırsızlığın kanıtlanmasında çok eski zamanlardan bu yana parmak izi yöntemi kullanılıyor.

Parmak izi her insanda kişiye ait olan bir izdir. Bu sebeple hırsızlık yapılan bir muhitte Hırsızlık nasıl ispat edilir sorusuna yanıt olarak o muhitte detaylı parmak izi araştırmasının yapılmasıyla cevabı verilebilir.