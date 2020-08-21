Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Ağu 2020 - 16:47- Spor

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek Johansson'u kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson&#39;u transfer etti.Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaların...
mask

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson'u kadrosuna kattı.

Futbola İsveç ekibi Kalmar'da başlayan Johansson, daha sonra Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giydi ve buradan Yunanistan takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu.

Panathinaikos'ta 3 sezon görev yapan İsveçli sağ bek, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

21 Ağu 2020 - 16:47 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'ne isim sponsoru mask
Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'ne isim sponsoru
Mert Nobre kariyerinde yeni bir sayfa açtı mask
Mert Nobre kariyerinde yeni bir sayfa açtı
Cenk Özkacar'ın İzmir Bucaspor'dan Lyon'a yolculuğu mask
Cenk Özkacar'ın İzmir Bucaspor'dan Lyon'a yolculuğu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG mask
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
TFF'ye yeni sponsor mask
TFF'ye yeni sponsor
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar... mask
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar...
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı mask
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi... mask
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi...
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı! mask
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı!
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı... mask
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı...
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek... mask
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek...

GALERİ

‘‘Ayasofya’ya Pursaklar’dan Bir NEFES’’ mask
‘‘Ayasofya’ya Pursaklar’dan Bir NEFES’’
*Yenimahalle Belediyesi'ne "Sıfır Atık Belgesi" mask
*Yenimahalle Belediyesi'ne "Sıfır Atık Belgesi"
Altındağ Belediyesi Örnek 29. Parkını Karapürçek'e Yapıyor mask
Altındağ Belediyesi Örnek 29. Parkını Karapürçek'e Yapıyor
Ankara'nın Başarılı Belediye Başkanı Köse'den Pazar Denetimi mask
Ankara'nın Başarılı Belediye Başkanı Köse'den Pazar Denetimi
Ankara Keçiören'de modern ve akıllı sera için ilk kazma vuruldu mask
Ankara Keçiören'de modern ve akıllı sera için ilk kazma vuruldu
Başkan Ertuğrul Çetin Makamda Değil Sahada mask
Başkan Ertuğrul Çetin Makamda Değil Sahada
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL